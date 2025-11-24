Hva er PREDI

Predi by Virtuals (PREDI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Predi by Virtuals (PREDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Total forsyning: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Sirkulerende forsyning: $ 498.97M $ 498.97M $ 498.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M All-time high: $ 0.01911756 $ 0.01911756 $ 0.01911756 All-Time Low: $ 0.00040001 $ 0.00040001 $ 0.00040001 Nåværende pris: $ 0.00361518 $ 0.00361518 $ 0.00361518 Lær mer om Predi by Virtuals (PREDI) pris

Predi by Virtuals (PREDI) Informasjon Offisiell nettside: https://www.predibot.xyz/

Predi by Virtuals (PREDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Predi by Virtuals (PREDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PREDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PREDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PREDIs tokenomics, kan du utforske PREDI tokenets livepris!

PREDI prisforutsigelse Vil du vite hvor PREDI kan være på vei? Vår PREDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

