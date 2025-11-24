Predi by Virtuals pris i dag

Sanntids Predi by Virtuals (PREDI) pris i dag er $ 0.00352842, med en 2.48% endring de siste 24 timene. Nåværende PREDI til USD konverteringssats er $ 0.00352842 per PREDI.

Predi by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,718,955, med en sirkulerende forsyning på 498.97M PREDI. I løpet av de siste 24 timene PREDI har den blitt handlet mellom $ 0.00318937(laveste) og $ 0.0038412 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01911756, mens tidenes laveste notering var $ 0.00040001.

Kortsiktig har PREDI beveget seg -1.55% i løpet av den siste timen og -46.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Predi by Virtuals (PREDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Opplagsforsyning 498.97M 498.97M 498.97M Total forsyning 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

Nåværende markedsverdi på Predi by Virtuals er $ 1.72M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PREDI er 498.97M, med en total tilgang på 998970363.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.44M.