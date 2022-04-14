POWSCHE (POWSCHE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i POWSCHE (POWSCHE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

POWSCHE (POWSCHE) Informasjon POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. Offisiell nettside: https://powsche.com/ Kjøp POWSCHE nå!

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for POWSCHE (POWSCHE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 813.68K $ 813.68K $ 813.68K Total forsyning: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M Sirkulerende forsyning: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 813.68K $ 813.68K $ 813.68K All-time high: $ 0.13643 $ 0.13643 $ 0.13643 All-Time Low: $ 0.00547514 $ 0.00547514 $ 0.00547514 Nåværende pris: $ 0.00814622 $ 0.00814622 $ 0.00814622 Lær mer om POWSCHE (POWSCHE) pris

POWSCHE (POWSCHE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak POWSCHE (POWSCHE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POWSCHE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POWSCHE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POWSCHEs tokenomics, kan du utforske POWSCHE tokenets livepris!

