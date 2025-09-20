POWSCHE (POWSCHE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00944934 $ 0.00944934 $ 0.00944934 24 timer lav $ 0.01022726 $ 0.01022726 $ 0.01022726 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00944934$ 0.00944934 $ 0.00944934 24 timer høy $ 0.01022726$ 0.01022726 $ 0.01022726 All Time High $ 0.13643$ 0.13643 $ 0.13643 Laveste pris $ 0.00547514$ 0.00547514 $ 0.00547514 Prisendring (1H) -1.19% Prisendring (1D) -7.07% Prisendring (7D) -17.80% Prisendring (7D) -17.80%

POWSCHE (POWSCHE) sanntidsprisen er $0.00949928. I løpet av de siste 24 timene har POWSCHE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00944934 og et toppnivå på $ 0.01022726, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POWSCHE er $ 0.13643, mens den rekordlave prisen er $ 0.00547514.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POWSCHE endret seg med -1.19% i løpet av den siste timen, -7.07% over 24 timer og -17.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

POWSCHE (POWSCHE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 955.68K$ 955.68K $ 955.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 955.68K$ 955.68K $ 955.68K Opplagsforsyning 99.88M 99.88M 99.88M Total forsyning 99,883,907.56053792 99,883,907.56053792 99,883,907.56053792

Nåværende markedsverdi på POWSCHE er $ 955.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POWSCHE er 99.88M, med en total tilgang på 99883907.56053792. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 955.68K.