poom pris i dag

Sanntids poom (POOM) pris i dag er $ 0.0000069, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende POOM til USD konverteringssats er $ 0.0000069 per POOM.

poom rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,261.06, med en sirkulerende forsyning på 763.00M POOM. I løpet av de siste 24 timene POOM har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0003687, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000665.

Kortsiktig har POOM beveget seg -- i løpet av den siste timen og -19.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

poom (POOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Opplagsforsyning 763.00M 763.00M 763.00M Total forsyning 763,000,044.046941 763,000,044.046941 763,000,044.046941

Nåværende markedsverdi på poom er $ 5.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POOM er 763.00M, med en total tilgang på 763000044.046941. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.26K.