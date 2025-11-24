Polyagent pris i dag

Sanntids Polyagent (POLYAGENT) pris i dag er --, med en 33.29% endring de siste 24 timene. Nåværende POLYAGENT til USD konverteringssats er -- per POLYAGENT.

Polyagent rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 38,520, med en sirkulerende forsyning på 999.94M POLYAGENT. I løpet av de siste 24 timene POLYAGENT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00213733, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har POLYAGENT beveget seg -0.86% i løpet av den siste timen og +0.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Polyagent (POLYAGENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,942,210.074538 999,942,210.074538 999,942,210.074538

Nåværende markedsverdi på Polyagent er $ 38.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLYAGENT er 999.94M, med en total tilgang på 999942210.074538. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.52K.