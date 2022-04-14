Polinate (POLI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polinate (POLI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polinate (POLI) Informasjon Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn’t matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit. Offisiell nettside: https://www.polinate.io/ Kjøp POLI nå!

Polinate (POLI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polinate (POLI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.11K $ 122.11K $ 122.11K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 232.71M $ 232.71M $ 232.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 262.38K $ 262.38K $ 262.38K All-time high: $ 0.04661549 $ 0.04661549 $ 0.04661549 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00052475 $ 0.00052475 $ 0.00052475 Lær mer om Polinate (POLI) pris

Polinate (POLI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polinate (POLI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POLI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POLI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POLIs tokenomics, kan du utforske POLI tokenets livepris!

POLI prisforutsigelse
Vil du vite hvor POLI kan være på vei? Vår POLI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

