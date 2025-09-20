Polinate (POLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04661549$ 0.04661549 $ 0.04661549 Laveste pris $ 0.00019312$ 0.00019312 $ 0.00019312 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.71% Prisendring (7D) -0.71%

Polinate (POLI) sanntidsprisen er $0.0005776. I løpet av de siste 24 timene har POLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLI er $ 0.04661549, mens den rekordlave prisen er $ 0.00019312.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polinate (POLI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 134.41K$ 134.41K $ 134.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 288.80K$ 288.80K $ 288.80K Opplagsforsyning 232.71M 232.71M 232.71M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Polinate er $ 134.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLI er 232.71M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 288.80K.