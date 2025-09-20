Dagens Polinate livepris er 0.0005776 USD. Spor prisoppdateringer for POLI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POLI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Polinate livepris er 0.0005776 USD. Spor prisoppdateringer for POLI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POLI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Polinate Pris (POLI)

1 POLI til USD livepris:

$0.0005776
$0.0005776
0.00%1D
Polinate (POLI) Live prisdiagram
Polinate (POLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.04661549
$ 0.04661549

$ 0.00019312
$ 0.00019312

-0.71%

-0.71%

Polinate (POLI) sanntidsprisen er $0.0005776. I løpet av de siste 24 timene har POLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLI er $ 0.04661549, mens den rekordlave prisen er $ 0.00019312.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polinate (POLI) Markedsinformasjon

$ 134.41K
$ 134.41K

$ 288.80K
$ 288.80K

232.71M
232.71M

500,000,000.0
500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Polinate er $ 134.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLI er 232.71M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 288.80K.

Polinate (POLI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Polinate til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Polinate til USD ble $ +0.0000412548.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Polinate til USD ble $ +0.0001267247.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Polinate til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000412548+7.14%
60 dager$ +0.0001267247+21.94%
90 dager$ 0--

Hva er Polinate (POLI)

Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn’t matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Polinate (POLI) Ressurs

Offisiell nettside

Polinate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Polinate (POLI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Polinate (POLI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Polinate.

Sjekk Polinateprisprognosen nå!

POLI til lokale valutaer

Polinate (POLI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Polinate (POLI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POLI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Polinate (POLI)

Hvor mye er Polinate (POLI) verdt i dag?
Live POLI prisen i USD er 0.0005776 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POLI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POLI til USD er $ 0.0005776. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Polinate?
Markedsverdien for POLI er $ 134.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POLI?
Den sirkulerende forsyningen av POLI er 232.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOLI ?
POLI oppnådde en ATH-pris på 0.04661549 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POLI?
POLI så en ATL-pris på 0.00019312 USD.
Hva er handelsvolumet til POLI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POLI er -- USD.
Vil POLI gå høyere i år?
POLI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POLI prisprognosen for en mer grundig analyse.
