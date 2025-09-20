PlotX (PLOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00698327 24 timer lav $ 0.00709432 24 timer høy All Time High $ 0.376907 Laveste pris $ 0.00315491 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) -3.95%

PlotX (PLOT) sanntidsprisen er $0.00700608. I løpet av de siste 24 timene har PLOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00698327 og et toppnivå på $ 0.00709432, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLOT er $ 0.376907, mens den rekordlave prisen er $ 0.00315491.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLOT endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -3.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PlotX (PLOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 730.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.40M Opplagsforsyning 104.24M Total forsyning 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PlotX er $ 730.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLOT er 104.24M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.