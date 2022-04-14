PlotX (PLOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PlotX (PLOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PlotX (PLOT) Informasjon PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk. Offisiell nettside: https://plotx.io/ Kjøp PLOT nå!

PlotX (PLOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PlotX (PLOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 688.48K $ 688.48K $ 688.48K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 104.24M $ 104.24M $ 104.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M All-time high: $ 0.376907 $ 0.376907 $ 0.376907 All-Time Low: $ 0.00315491 $ 0.00315491 $ 0.00315491 Nåværende pris: $ 0.0066047 $ 0.0066047 $ 0.0066047 Lær mer om PlotX (PLOT) pris

PlotX (PLOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PlotX (PLOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLOTs tokenomics, kan du utforske PLOT tokenets livepris!

