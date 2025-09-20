PipeIQ (PIPEIQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00287347$ 0.00287347 $ 0.00287347 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -4.40% Prisendring (7D) -33.75% Prisendring (7D) -33.75%

PipeIQ (PIPEIQ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PIPEIQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIPEIQ er $ 0.00287347, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIPEIQ endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -4.40% over 24 timer og -33.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PipeIQ (PIPEIQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 90.64K$ 90.64K $ 90.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 90.64K$ 90.64K $ 90.64K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,940,017.5562556 999,940,017.5562556 999,940,017.5562556

Nåværende markedsverdi på PipeIQ er $ 90.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIPEIQ er 999.94M, med en total tilgang på 999940017.5562556. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.64K.