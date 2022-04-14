Pinto (PINTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pinto (PINTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pinto (PINTO) Informasjon Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in. Offisiell nettside: https://pinto.money/

Pinto (PINTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pinto (PINTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M Total forsyning: $ 10.88M $ 10.88M $ 10.88M Sirkulerende forsyning: $ 10.88M $ 10.88M $ 10.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M All-time high: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 All-Time Low: $ 0.343824 $ 0.343824 $ 0.343824 Nåværende pris: $ 0.890391 $ 0.890391 $ 0.890391

Pinto (PINTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pinto (PINTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PINTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PINTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

