Pinto (PINTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.862641 24 timer høy $ 0.906926 All Time High $ 1.023 Laveste pris $ 0.343824 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +2.72% Prisendring (7D) +2.51%

Pinto (PINTO) sanntidsprisen er $0.890731. I løpet av de siste 24 timene har PINTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.862641 og et toppnivå på $ 0.906926, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINTO er $ 1.023, mens den rekordlave prisen er $ 0.343824.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINTO endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +2.72% over 24 timer og +2.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pinto (PINTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.70M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.70M Opplagsforsyning 10.89M Total forsyning 10,886,164.043674

Nåværende markedsverdi på Pinto er $ 9.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINTO er 10.89M, med en total tilgang på 10886164.043674. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.70M.