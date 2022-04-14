Pineapple (PAPPLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pineapple (PAPPLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pineapple (PAPPLE) Informasjon Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance. Offisiell nettside: https://pineappledex.com Teknisk dokument: https://pineappledex.gitbook.io/litepaper Kjøp PAPPLE nå!

Pineapple (PAPPLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pineapple (PAPPLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 813.92M $ 813.92M $ 813.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M All-time high: $ 0.02351456 $ 0.02351456 $ 0.02351456 All-Time Low: $ 0.00208425 $ 0.00208425 $ 0.00208425 Nåværende pris: $ 0.00955887 $ 0.00955887 $ 0.00955887 Lær mer om Pineapple (PAPPLE) pris

Pineapple (PAPPLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pineapple (PAPPLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAPPLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAPPLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAPPLEs tokenomics, kan du utforske PAPPLE tokenets livepris!

PAPPLE prisforutsigelse Vil du vite hvor PAPPLE kan være på vei? Vår PAPPLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PAPPLE tokenets prisforutsigelse nå!

