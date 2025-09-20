Pineapple (PAPPLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01081271 24 timer lav $ 0.01160643 24 timer høy All Time High $ 0.02351456 Laveste pris $ 0.00208425 Prisendring (1H) +0.71% Prisendring (1D) -5.21% Prisendring (7D) -17.89%

Pineapple (PAPPLE) sanntidsprisen er $0.01099916. I løpet av de siste 24 timene har PAPPLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01081271 og et toppnivå på $ 0.01160643, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAPPLE er $ 0.02351456, mens den rekordlave prisen er $ 0.00208425.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAPPLE endret seg med +0.71% i løpet av den siste timen, -5.21% over 24 timer og -17.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pineapple (PAPPLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.92M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.99M Opplagsforsyning 811.98M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pineapple er $ 8.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAPPLE er 811.98M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.99M.