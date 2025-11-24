Photon pris i dag

Sanntids Photon (PHOTON) pris i dag er $ 0.142667, med en 2.93% endring de siste 24 timene. Nåværende PHOTON til USD konverteringssats er $ 0.142667 per PHOTON.

Photon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 255,607, med en sirkulerende forsyning på 1.79M PHOTON. I løpet av de siste 24 timene PHOTON har den blitt handlet mellom $ 0.140751(laveste) og $ 0.148746 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.679355, mens tidenes laveste notering var $ 0.03011794.

Kortsiktig har PHOTON beveget seg -2.81% i løpet av den siste timen og -37.44% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Photon (PHOTON) Markedsinformasjon

