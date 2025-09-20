Pharaoh (PHAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 343.61 24 timer lav $ 366.63 24 timer høy All Time High $ 1,162.83 Laveste pris $ 21.83 Prisendring (1H) -0.86% Prisendring (1D) -5.71% Prisendring (7D) -0.49%

Pharaoh (PHAR) sanntidsprisen er $343.33. I løpet av de siste 24 timene har PHAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 343.61 og et toppnivå på $ 366.63, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHAR er $ 1,162.83, mens den rekordlave prisen er $ 21.83.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHAR endret seg med -0.86% i løpet av den siste timen, -5.71% over 24 timer og -0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pharaoh (PHAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.31M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.91M Opplagsforsyning 18.33K Total forsyning 147,855.7815057919

Nåværende markedsverdi på Pharaoh er $ 6.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHAR er 18.33K, med en total tilgang på 147855.7815057919. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.91M.