Dagens PER Project livepris er 0.00208565 USD. Spor prisoppdateringer for PER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PER Project livepris er 0.00208565 USD. Spor prisoppdateringer for PER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PER

PER Prisinformasjon

PER teknisk dokument

PER Offisiell nettside

PER tokenomics

PER Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

PER Project Logo

PER Project Pris (PER)

Ikke oppført

1 PER til USD livepris:

$0.00208565
$0.00208565$0.00208565
-2.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
PER Project (PER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:00:44 (UTC+8)

PER Project (PER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00205938
$ 0.00205938$ 0.00205938
24 timer lav
$ 0.00213373
$ 0.00213373$ 0.00213373
24 timer høy

$ 0.00205938
$ 0.00205938$ 0.00205938

$ 0.00213373
$ 0.00213373$ 0.00213373

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

$ 0.00140428
$ 0.00140428$ 0.00140428

+0.19%

-2.19%

-2.38%

-2.38%

PER Project (PER) sanntidsprisen er $0.00208565. I løpet av de siste 24 timene har PER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00205938 og et toppnivå på $ 0.00213373, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PER er $ 2.53, mens den rekordlave prisen er $ 0.00140428.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PER endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -2.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PER Project (PER) Markedsinformasjon

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

600.00M
600.00M 600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PER Project er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PER er 600.00M, med en total tilgang på 600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.

PER Project (PER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PER Project til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PER Project til USD ble $ +0.0000938325.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PER Project til USD ble $ +0.0001576240.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PER Project til USD ble $ -0.000430482351045452.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.19%
30 dager$ +0.0000938325+4.50%
60 dager$ +0.0001576240+7.56%
90 dager$ -0.000430482351045452-17.10%

Hva er PER Project (PER)

Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PER Project (PER) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

PER Project Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PER Project (PER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PER Project (PER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PER Project.

Sjekk PER Projectprisprognosen nå!

PER til lokale valutaer

PER Project (PER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PER Project (PER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PER Project (PER)

Hvor mye er PER Project (PER) verdt i dag?
Live PER prisen i USD er 0.00208565 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PER til USD er $ 0.00208565. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PER Project?
Markedsverdien for PER er $ 1.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PER?
Den sirkulerende forsyningen av PER er 600.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPER ?
PER oppnådde en ATH-pris på 2.53 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PER?
PER så en ATL-pris på 0.00140428 USD.
Hva er handelsvolumet til PER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PER er -- USD.
Vil PER gå høyere i år?
PER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:00:44 (UTC+8)

PER Project (PER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.