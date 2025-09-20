PER Project (PER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00205938 $ 0.00205938 $ 0.00205938 24 timer lav $ 0.00213373 $ 0.00213373 $ 0.00213373 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00205938$ 0.00205938 $ 0.00205938 24 timer høy $ 0.00213373$ 0.00213373 $ 0.00213373 All Time High $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 Laveste pris $ 0.00140428$ 0.00140428 $ 0.00140428 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -2.19% Prisendring (7D) -2.38% Prisendring (7D) -2.38%

PER Project (PER) sanntidsprisen er $0.00208565. I løpet av de siste 24 timene har PER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00205938 og et toppnivå på $ 0.00213373, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PER er $ 2.53, mens den rekordlave prisen er $ 0.00140428.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PER endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -2.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PER Project (PER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Opplagsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Total forsyning 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PER Project er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PER er 600.00M, med en total tilgang på 600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.