PER Project (PER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PER Project (PER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PER Project (PER) Informasjon Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem. Offisiell nettside: https://perproject.io/ Teknisk dokument: https://per-project.gitbook.io/per-project Kjøp PER nå!

PER Project (PER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PER Project (PER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Total forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Sirkulerende forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M All-time high: $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 All-Time Low: $ 0.00140428 $ 0.00140428 $ 0.00140428 Nåværende pris: $ 0.00203077 $ 0.00203077 $ 0.00203077 Lær mer om PER Project (PER) pris

PER Project (PER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PER Project (PER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PERs tokenomics, kan du utforske PER tokenets livepris!

PER prisforutsigelse Vil du vite hvor PER kan være på vei? Vår PER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PER tokenets prisforutsigelse nå!

