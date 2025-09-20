PEKO (PEKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00591015$ 0.00591015 $ 0.00591015 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) +2.11% Prisendring (7D) +19.76% Prisendring (7D) +19.76%

PEKO (PEKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEKO er $ 0.00591015, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEKO endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, +2.11% over 24 timer og +19.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PEKO (PEKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Opplagsforsyning 951.70M 951.70M 951.70M Total forsyning 951,696,182.1275 951,696,182.1275 951,696,182.1275

Nåværende markedsverdi på PEKO er $ 7.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEKO er 951.70M, med en total tilgang på 951696182.1275. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.68K.