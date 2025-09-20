Dagens PEKO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PEKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PEKO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PEKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PEKO (PEKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEKO er $ 0.00591015, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEKO endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, +2.11% over 24 timer og +19.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PEKO (PEKO) Markedsinformasjon

$ 7.68K
$ 7.68K$ 7.68K

--
----

$ 7.68K
$ 7.68K$ 7.68K

951.70M
951.70M 951.70M

951,696,182.1275
951,696,182.1275 951,696,182.1275

Nåværende markedsverdi på PEKO er $ 7.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEKO er 951.70M, med en total tilgang på 951696182.1275. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.68K.

PEKO (PEKO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PEKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PEKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PEKO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PEKO til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.11%
30 dager$ 0+49.14%
60 dager$ 0+86.14%
90 dager$ 0--

Hva er PEKO (PEKO)

Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it. With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities. Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success!

Folk spør også: Andre spørsmål om PEKO (PEKO)

Hvor mye er PEKO (PEKO) verdt i dag?
Live PEKO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PEKO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PEKO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PEKO?
Markedsverdien for PEKO er $ 7.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PEKO?
Den sirkulerende forsyningen av PEKO er 951.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEKO ?
PEKO oppnådde en ATH-pris på 0.00591015 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PEKO?
PEKO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PEKO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEKO er -- USD.
Vil PEKO gå høyere i år?
PEKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEKO prisprognosen for en mer grundig analyse.
PEKO (PEKO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

