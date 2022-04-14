PEKO (PEKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PEKO (PEKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PEKO (PEKO) Informasjon Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it. With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities. Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success! Offisiell nettside: https://pekosolana.com/ Teknisk dokument: https://pekosolana.com/ Kjøp PEKO nå!

PEKO (PEKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PEKO (PEKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K Total forsyning: $ 951.70M $ 951.70M $ 951.70M Sirkulerende forsyning: $ 951.70M $ 951.70M $ 951.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K All-time high: $ 0.00591015 $ 0.00591015 $ 0.00591015 All-Time Low: $ 0.00000284 $ 0.00000284 $ 0.00000284 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PEKO (PEKO) pris

PEKO (PEKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PEKO (PEKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEKOs tokenomics, kan du utforske PEKO tokenets livepris!

PEKO prisforutsigelse

