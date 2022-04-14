Pegaxy (PGX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pegaxy (PGX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pegaxy (PGX) Informasjon Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform. Offisiell nettside: https://pegaxy.io/ Kjøp PGX nå!

Pegaxy (PGX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pegaxy (PGX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 440.69M $ 440.69M $ 440.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M All-time high: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 All-Time Low: $ 0.0010692 $ 0.0010692 $ 0.0010692 Nåværende pris: $ 0.00242124 $ 0.00242124 $ 0.00242124 Lær mer om Pegaxy (PGX) pris

Pegaxy (PGX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pegaxy (PGX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PGX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PGX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PGXs tokenomics, kan du utforske PGX tokenets livepris!

PGX prisforutsigelse Vil du vite hvor PGX kan være på vei? Vår PGX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PGX tokenets prisforutsigelse nå!

