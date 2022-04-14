Dusk Network (DUSK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dusk Network (DUSK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dusk Network (DUSK) Informasjon Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Offisiell nettside: https://www.dusk.network Teknisk dokument: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 Kjøp DUSK nå!

Dusk Network (DUSK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dusk Network (DUSK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.80M $ 28.80M $ 28.80M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.29M $ 59.29M $ 59.29M All-time high: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 All-Time Low: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 Nåværende pris: $ 0.05929 $ 0.05929 $ 0.05929 Lær mer om Dusk Network (DUSK) pris

Dusk Network (DUSK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dusk Network (DUSK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUSK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUSK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUSKs tokenomics, kan du utforske DUSK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DUSK Interessert i å legge til Dusk Network (DUSK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DUSK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DUSK på MEXC nå!

Dusk Network (DUSK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DUSK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DUSK nå!

DUSK prisforutsigelse Vil du vite hvor DUSK kan være på vei? Vår DUSK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUSK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!