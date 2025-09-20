Dagens Pegaxy livepris er 0.00242124 USD. Spor prisoppdateringer for PGX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PGX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pegaxy livepris er 0.00242124 USD. Spor prisoppdateringer for PGX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PGX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pegaxy Pris (PGX)

1 PGX til USD livepris:

$0.00242124
$0.00242124
0.00%1D
mexc
USD
Pegaxy (PGX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:00:30 (UTC+8)

Pegaxy (PGX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.051
$ 1.051

$ 0.0010692
$ 0.0010692

--

--

+19.16%

+19.16%

Pegaxy (PGX) sanntidsprisen er $0.00242124. I løpet av de siste 24 timene har PGX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PGX er $ 1.051, mens den rekordlave prisen er $ 0.0010692.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PGX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +19.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pegaxy (PGX) Markedsinformasjon

$ 1.07M
$ 1.07M

--
----

$ 2.42M
$ 2.42M

440.69M
440.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pegaxy er $ 1.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PGX er 440.69M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.42M.

Pegaxy (PGX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pegaxy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pegaxy til USD ble $ +0.0009123949.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pegaxy til USD ble $ +0.0007199397.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pegaxy til USD ble $ +0.000709509677142137.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0009123949+37.68%
60 dager$ +0.0007199397+29.73%
90 dager$ +0.000709509677142137+41.45%

Hva er Pegaxy (PGX)

Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Pegaxy (PGX) Ressurs

Pegaxy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pegaxy (PGX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pegaxy (PGX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pegaxy.

Sjekk Pegaxyprisprognosen nå!

PGX til lokale valutaer

Pegaxy (PGX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pegaxy (PGX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PGX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pegaxy (PGX)

Hvor mye er Pegaxy (PGX) verdt i dag?
Live PGX prisen i USD er 0.00242124 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PGX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PGX til USD er $ 0.00242124. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pegaxy?
Markedsverdien for PGX er $ 1.07M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PGX?
Den sirkulerende forsyningen av PGX er 440.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPGX ?
PGX oppnådde en ATH-pris på 1.051 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PGX?
PGX så en ATL-pris på 0.0010692 USD.
Hva er handelsvolumet til PGX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PGX er -- USD.
Vil PGX gå høyere i år?
PGX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PGX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:00:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.