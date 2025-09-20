Pegaxy (PGX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.051 Laveste pris $ 0.0010692 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +19.16%

Pegaxy (PGX) sanntidsprisen er $0.00242124. I løpet av de siste 24 timene har PGX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PGX er $ 1.051, mens den rekordlave prisen er $ 0.0010692.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PGX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +19.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pegaxy (PGX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.07M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.42M Opplagsforsyning 440.69M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pegaxy er $ 1.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PGX er 440.69M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.42M.