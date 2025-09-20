PARADOX (PARADOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.11074 $ 0.11074 $ 0.11074 24 timer lav $ 0.11767 $ 0.11767 $ 0.11767 24 timer høy 24 timer lav $ 0.11074$ 0.11074 $ 0.11074 24 timer høy $ 0.11767$ 0.11767 $ 0.11767 All Time High $ 12.23$ 12.23 $ 12.23 Laveste pris $ 0.04774574$ 0.04774574 $ 0.04774574 Prisendring (1H) -0.40% Prisendring (1D) -5.67% Prisendring (7D) -39.03% Prisendring (7D) -39.03%

PARADOX (PARADOX) sanntidsprisen er $0.11099. I løpet av de siste 24 timene har PARADOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.11074 og et toppnivå på $ 0.11767, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARADOX er $ 12.23, mens den rekordlave prisen er $ 0.04774574.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARADOX endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -5.67% over 24 timer og -39.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PARADOX (PARADOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 110.99K$ 110.99K $ 110.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 110.99K$ 110.99K $ 110.99K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PARADOX er $ 110.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PARADOX er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.99K.