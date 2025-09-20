Pactus (PAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04358504 24 timer lav $ 0.070197 24 timer høy All Time High $ 1.002 Laveste pris $ 0.01519958 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -7.87% Prisendring (7D) -16.88%

Pactus (PAC) sanntidsprisen er $0.058772. I løpet av de siste 24 timene har PAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04358504 og et toppnivå på $ 0.070197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAC er $ 1.002, mens den rekordlave prisen er $ 0.01519958.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAC endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -7.87% over 24 timer og -16.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pactus (PAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 828.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.54M Opplagsforsyning 14.09M Total forsyning 26,140,782.0

Nåværende markedsverdi på Pactus er $ 828.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAC er 14.09M, med en total tilgang på 26140782.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.54M.