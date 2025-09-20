Dagens Pactus livepris er 0.058772 USD. Spor prisoppdateringer for PAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pactus livepris er 0.058772 USD. Spor prisoppdateringer for PAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pactus Pris (PAC)

Ikke oppført

1 PAC til USD livepris:

$0.058772
-7.80%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Pactus (PAC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:38:06 (UTC+8)

Pactus (PAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04358504
24 timer lav
$ 0.070197
24 timer høy

$ 0.04358504
$ 0.070197
$ 1.002
$ 0.01519958
+0.03%

-7.87%

-16.88%

-16.88%

Pactus (PAC) sanntidsprisen er $0.058772. I løpet av de siste 24 timene har PAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04358504 og et toppnivå på $ 0.070197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAC er $ 1.002, mens den rekordlave prisen er $ 0.01519958.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAC endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -7.87% over 24 timer og -16.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pactus (PAC) Markedsinformasjon

$ 828.11K
--
$ 1.54M
14.09M
26,140,782.0
Nåværende markedsverdi på Pactus er $ 828.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAC er 14.09M, med en total tilgang på 26140782.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.54M.

Pactus (PAC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pactus til USD ble $ -0.00502717132384122.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pactus til USD ble $ +0.0225495763.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pactus til USD ble $ -0.0280719109.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pactus til USD ble $ -0.0266700720123428.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00502717132384122-7.87%
30 dager$ +0.0225495763+38.37%
60 dager$ -0.0280719109-47.76%
90 dager$ -0.0266700720123428-31.21%

Hva er Pactus (PAC)

Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Pactus (PAC) Ressurs

Pactus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pactus (PAC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pactus (PAC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pactus.

Sjekk Pactusprisprognosen nå!

PAC til lokale valutaer

Pactus (PAC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pactus (PAC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pactus (PAC)

Hvor mye er Pactus (PAC) verdt i dag?
Live PAC prisen i USD er 0.058772 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PAC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PAC til USD er $ 0.058772. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pactus?
Markedsverdien for PAC er $ 828.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PAC?
Den sirkulerende forsyningen av PAC er 14.09M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAC ?
PAC oppnådde en ATH-pris på 1.002 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PAC?
PAC så en ATL-pris på 0.01519958 USD.
Hva er handelsvolumet til PAC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAC er -- USD.
Vil PAC gå høyere i år?
PAC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:38:06 (UTC+8)

