Pactus (PAC) Informasjon Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience. Offisiell nettside: https://pactus.org/

Pactus (PAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pactus (PAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 752.33K $ 752.33K $ 752.33K Total forsyning: $ 26.16M $ 26.16M $ 26.16M Sirkulerende forsyning: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M All-time high: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 All-Time Low: $ 0.01519958 $ 0.01519958 $ 0.01519958 Nåværende pris: $ 0.053262 $ 0.053262 $ 0.053262 Lær mer om Pactus (PAC) pris

Pactus (PAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pactus (PAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PACs tokenomics, kan du utforske PAC tokenets livepris!

PAC prisforutsigelse Vil du vite hvor PAC kan være på vei? Vår PAC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

