Opus (OPUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Opus (OPUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Opus (OPUS) Informasjon Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled. Offisiell nettside: https://opusgenesis.ai

Opus (OPUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Opus (OPUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M All-time high: $ 0.084014 $ 0.084014 $ 0.084014 All-Time Low: $ 0.00199473 $ 0.00199473 $ 0.00199473 Nåværende pris: $ 0.00846068 $ 0.00846068 $ 0.00846068 Lær mer om Opus (OPUS) pris

Opus (OPUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Opus (OPUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPUSs tokenomics, kan du utforske OPUS tokenets livepris!

OPUS prisforutsigelse Vil du vite hvor OPUS kan være på vei? Vår OPUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OPUS tokenets prisforutsigelse nå!

