Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Opus (OPUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-4.59%

-11.12%

-15.50%

-15.50%

Opus (OPUS) sanntidsprisen er $0.00851017. I løpet av de siste 24 timene har OPUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00849515 og et toppnivå på $ 0.00957533, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPUS er $ 0.084014, mens den rekordlave prisen er $ 0.00199473.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPUS endret seg med -4.59% i løpet av den siste timen, -11.12% over 24 timer og -15.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Opus (OPUS) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Opus er $ 8.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPUS er 999.92M, med en total tilgang på 999920608.082304. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.49M.

Opus (OPUS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Opus til USD ble $ -0.00106515542970409.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Opus til USD ble $ -0.0004726659.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Opus til USD ble $ +0.0043656006.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Opus til USD ble $ +0.0059273492247252216.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00106515542970409-11.12%
30 dager$ -0.0004726659-5.55%
60 dager$ +0.0043656006+51.30%
90 dager$ +0.0059273492247252216+229.49%

Hva er Opus (OPUS)

Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Opus (OPUS) Ressurs

Offisiell nettside

Opus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Opus (OPUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Opus (OPUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Opus.

Sjekk Opusprisprognosen nå!

OPUS til lokale valutaer

Opus (OPUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Opus (OPUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OPUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Opus (OPUS)

Hvor mye er Opus (OPUS) verdt i dag?
Live OPUS prisen i USD er 0.00851017 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OPUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OPUS til USD er $ 0.00851017. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Opus?
Markedsverdien for OPUS er $ 8.49M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OPUS?
Den sirkulerende forsyningen av OPUS er 999.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOPUS ?
OPUS oppnådde en ATH-pris på 0.084014 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OPUS?
OPUS så en ATL-pris på 0.00199473 USD.
Hva er handelsvolumet til OPUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OPUS er -- USD.
Vil OPUS gå høyere i år?
OPUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OPUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
