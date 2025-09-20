Opus (OPUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00849515 24 timer høy $ 0.00957533 All Time High $ 0.084014 Laveste pris $ 0.00199473 Prisendring (1H) -4.59% Prisendring (1D) -11.12% Prisendring (7D) -15.50%

Opus (OPUS) sanntidsprisen er $0.00851017. I løpet av de siste 24 timene har OPUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00849515 og et toppnivå på $ 0.00957533, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPUS er $ 0.084014, mens den rekordlave prisen er $ 0.00199473.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPUS endret seg med -4.59% i løpet av den siste timen, -11.12% over 24 timer og -15.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Opus (OPUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.49M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.49M Opplagsforsyning 999.92M Total forsyning 999,920,608.082304

Nåværende markedsverdi på Opus er $ 8.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPUS er 999.92M, med en total tilgang på 999920608.082304. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.49M.