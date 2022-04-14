Operating System (OPSYS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Operating System (OPSYS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Operating System (OPSYS) Informasjon Operating System — a fast-moving creative digital design agency develops that transforms brands starting with strategy and identity. We help to imagine and develop the brand guidelines and design systems that help you thrive in a changing world while reaching and connecting via social and digital gallery stewardship. With the help of our in-house production teams, we are able to launch campaigns at speed. While delivering content at scale to truly communicate on a one-to-one basis. Offisiell nettside: https://operatingsystem.io Kjøp OPSYS nå!

Operating System (OPSYS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Operating System (OPSYS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 555.54K $ 555.54K $ 555.54K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 555.54K $ 555.54K $ 555.54K All-time high: $ 0.00002374 $ 0.00002374 $ 0.00002374 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Operating System (OPSYS) pris

Operating System (OPSYS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Operating System (OPSYS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPSYS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPSYS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPSYSs tokenomics, kan du utforske OPSYS tokenets livepris!

