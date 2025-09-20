Operating System (OPSYS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000609 $ 0.00000609 $ 0.00000609 24 timer lav $ 0.00000717 $ 0.00000717 $ 0.00000717 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000609$ 0.00000609 $ 0.00000609 24 timer høy $ 0.00000717$ 0.00000717 $ 0.00000717 All Time High $ 0.00002374$ 0.00002374 $ 0.00002374 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.02% Prisendring (1D) -12.80% Prisendring (7D) -39.50% Prisendring (7D) -39.50%

Operating System (OPSYS) sanntidsprisen er $0.00000623. I løpet av de siste 24 timene har OPSYS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000609 og et toppnivå på $ 0.00000717, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPSYS er $ 0.00002374, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPSYS endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, -12.80% over 24 timer og -39.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Operating System (OPSYS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 623.25K$ 623.25K $ 623.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 623.25K$ 623.25K $ 623.25K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Operating System er $ 623.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPSYS er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 623.25K.