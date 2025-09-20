Dagens Operating System livepris er 0.00000623 USD. Spor prisoppdateringer for OPSYS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPSYS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Operating System livepris er 0.00000623 USD. Spor prisoppdateringer for OPSYS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPSYS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Operating System Pris (OPSYS)

1 OPSYS til USD livepris:

-12.80%1D
Operating System (OPSYS) Live prisdiagram
Operating System (OPSYS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000609
24 timer lav
$ 0.00000717
24 timer høy

$ 0.00000609

$ 0.00000717

$ 0.00002374

$ 0

-1.02%

-12.80%

-39.50%

-39.50%

Operating System (OPSYS) sanntidsprisen er $0.00000623. I løpet av de siste 24 timene har OPSYS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000609 og et toppnivå på $ 0.00000717, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPSYS er $ 0.00002374, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPSYS endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, -12.80% over 24 timer og -39.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Operating System (OPSYS) Markedsinformasjon

$ 623.25K

$ 623.25K

100.00B

100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Operating System er $ 623.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPSYS er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 623.25K.

Operating System (OPSYS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Operating System til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Operating System til USD ble $ -0.0000034928.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Operating System til USD ble $ -0.0000006411.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Operating System til USD ble $ +0.000004510541485702758.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-12.80%
30 dager$ -0.0000034928-56.06%
60 dager$ -0.0000006411-10.29%
90 dager$ +0.000004510541485702758+262.32%

Hva er Operating System (OPSYS)

Operating System — a fast-moving creative digital design agency develops that transforms brands starting with strategy and identity. We help to imagine and develop the brand guidelines and design systems that help you thrive in a changing world while reaching and connecting via social and digital gallery stewardship. With the help of our in-house production teams, we are able to launch campaigns at speed. While delivering content at scale to truly communicate on a one-to-one basis.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Operating System Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Operating System (OPSYS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Operating System (OPSYS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Operating System.

Sjekk Operating Systemprisprognosen nå!

OPSYS til lokale valutaer

Operating System (OPSYS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Operating System (OPSYS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OPSYS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Operating System (OPSYS)

Hvor mye er Operating System (OPSYS) verdt i dag?
Live OPSYS prisen i USD er 0.00000623 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OPSYS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OPSYS til USD er $ 0.00000623. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Operating System?
Markedsverdien for OPSYS er $ 623.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OPSYS?
Den sirkulerende forsyningen av OPSYS er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOPSYS ?
OPSYS oppnådde en ATH-pris på 0.00002374 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OPSYS?
OPSYS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til OPSYS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OPSYS er -- USD.
Vil OPSYS gå høyere i år?
OPSYS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OPSYS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.