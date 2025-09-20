Nuritopia (NBLU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0014608 24 timer høy $ 0.00148993 All Time High $ 0.01740432 Laveste pris $ 0.00136302 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -1.67% Prisendring (7D) -0.37%

Nuritopia (NBLU) sanntidsprisen er $0.00146471. I løpet av de siste 24 timene har NBLU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0014608 og et toppnivå på $ 0.00148993, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NBLU er $ 0.01740432, mens den rekordlave prisen er $ 0.00136302.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NBLU endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -0.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nuritopia (NBLU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.87M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.32M Opplagsforsyning 1.96B Total forsyning 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nuritopia er $ 2.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NBLU er 1.96B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.32M.