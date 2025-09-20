Dagens Nuritopia livepris er 0.00146471 USD. Spor prisoppdateringer for NBLU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NBLU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nuritopia livepris er 0.00146471 USD. Spor prisoppdateringer for NBLU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NBLU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NBLU

NBLU Prisinformasjon

NBLU teknisk dokument

NBLU Offisiell nettside

NBLU tokenomics

NBLU Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nuritopia Logo

Nuritopia Pris (NBLU)

Ikke oppført

1 NBLU til USD livepris:

$0.00146471
$0.00146471$0.00146471
-1.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nuritopia (NBLU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:37:27 (UTC+8)

Nuritopia (NBLU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0014608
$ 0.0014608$ 0.0014608
24 timer lav
$ 0.00148993
$ 0.00148993$ 0.00148993
24 timer høy

$ 0.0014608
$ 0.0014608$ 0.0014608

$ 0.00148993
$ 0.00148993$ 0.00148993

$ 0.01740432
$ 0.01740432$ 0.01740432

$ 0.00136302
$ 0.00136302$ 0.00136302

-0.19%

-1.67%

-0.37%

-0.37%

Nuritopia (NBLU) sanntidsprisen er $0.00146471. I løpet av de siste 24 timene har NBLU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0014608 og et toppnivå på $ 0.00148993, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NBLU er $ 0.01740432, mens den rekordlave prisen er $ 0.00136302.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NBLU endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -0.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nuritopia (NBLU) Markedsinformasjon

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

--
----

$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M

1.96B
1.96B 1.96B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nuritopia er $ 2.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NBLU er 1.96B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.32M.

Nuritopia (NBLU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nuritopia til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nuritopia til USD ble $ -0.0000688290.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nuritopia til USD ble $ -0.0003696790.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nuritopia til USD ble $ -0.0002233524544533486.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.67%
30 dager$ -0.0000688290-4.69%
60 dager$ -0.0003696790-25.23%
90 dager$ -0.0002233524544533486-13.23%

Hva er Nuritopia (NBLU)

NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nuritopia (NBLU) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Nuritopia Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nuritopia (NBLU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nuritopia (NBLU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nuritopia.

Sjekk Nuritopiaprisprognosen nå!

NBLU til lokale valutaer

Nuritopia (NBLU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nuritopia (NBLU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NBLU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nuritopia (NBLU)

Hvor mye er Nuritopia (NBLU) verdt i dag?
Live NBLU prisen i USD er 0.00146471 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NBLU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NBLU til USD er $ 0.00146471. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nuritopia?
Markedsverdien for NBLU er $ 2.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NBLU?
Den sirkulerende forsyningen av NBLU er 1.96B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNBLU ?
NBLU oppnådde en ATH-pris på 0.01740432 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NBLU?
NBLU så en ATL-pris på 0.00136302 USD.
Hva er handelsvolumet til NBLU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NBLU er -- USD.
Vil NBLU gå høyere i år?
NBLU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NBLU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:37:27 (UTC+8)

Nuritopia (NBLU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.