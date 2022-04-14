Nuritopia (NBLU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nuritopia (NBLU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nuritopia (NBLU) Informasjon NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics. Offisiell nettside: https://nuritopia.io/ Teknisk dokument: https://nuritopia.io/downloads/NURITOPIA_NBLU-Whitepaper-(ENG)_Version_1.1.pdf Kjøp NBLU nå!

Nuritopia (NBLU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nuritopia (NBLU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.16M $ 7.16M $ 7.16M All-time high: $ 0.01740432 $ 0.01740432 $ 0.01740432 All-Time Low: $ 0.00136302 $ 0.00136302 $ 0.00136302 Nåværende pris: $ 0.00143284 $ 0.00143284 $ 0.00143284 Lær mer om Nuritopia (NBLU) pris

Nuritopia (NBLU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nuritopia (NBLU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NBLU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NBLU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NBLUs tokenomics, kan du utforske NBLU tokenets livepris!

