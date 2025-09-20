NOX (NOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.118056 24 timer høy $ 0.12323 All Time High $ 1.56 Laveste pris $ 0.069632 Prisendring (1H) +3.25% Prisendring (1D) +1.59% Prisendring (7D) -33.58%

NOX (NOX) sanntidsprisen er $0.123026. I løpet av de siste 24 timene har NOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.118056 og et toppnivå på $ 0.12323, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOX er $ 1.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.069632.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOX endret seg med +3.25% i løpet av den siste timen, +1.59% over 24 timer og -33.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NOX (NOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.02K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 123.02K Opplagsforsyning 999.92K Total forsyning 999,921.6368481319

Nåværende markedsverdi på NOX er $ 123.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOX er 999.92K, med en total tilgang på 999921.6368481319. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.02K.