NOX (NOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NOX (NOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NOX (NOX) Informasjon XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply. Offisiell nettside: https://xrpl-nox.com/ Kjøp NOX nå!

NOX (NOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NOX (NOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 115.20K $ 115.20K $ 115.20K Total forsyning: $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K Sirkulerende forsyning: $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 115.20K $ 115.20K $ 115.20K All-time high: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 All-Time Low: $ 0.069632 $ 0.069632 $ 0.069632 Nåværende pris: $ 0.115474 $ 0.115474 $ 0.115474 Lær mer om NOX (NOX) pris

NOX (NOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NOX (NOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOXs tokenomics, kan du utforske NOX tokenets livepris!

NOX prisforutsigelse Vil du vite hvor NOX kan være på vei? Vår NOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NOX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!