NORA (NORA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01776197 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -1.08% Prisendring (7D) -1.97%

NORA (NORA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NORA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NORA er $ 0.01776197, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NORA endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.08% over 24 timer og -1.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NORA (NORA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.62K Opplagsforsyning 999.68M Total forsyning 999,678,463.663821

Nåværende markedsverdi på NORA er $ 32.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NORA er 999.68M, med en total tilgang på 999678463.663821. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.62K.