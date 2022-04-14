NORA (NORA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NORA (NORA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NORA (NORA) Informasjon Nora is revolutionizing mental health support by merging advanced AI with blockchain technology. It introduces customizable, decentralized AI agents designed to scale mental wellness across individuals, therapists, and businesses. With features like personalized agents, therapist cloning, and corporate integrations, Nora provides an inclusive, scalable, and privacy-focused solution for global mental health challenges. Offisiell nettside: https://speaktonora.com/ Teknisk dokument: https://docs.speaktonora.com/ Kjøp NORA nå!

NORA (NORA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NORA (NORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K Total forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Sirkulerende forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K All-time high: $ 0.01776197 $ 0.01776197 $ 0.01776197 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NORA (NORA) pris

NORA (NORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NORA (NORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NORA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NORAs tokenomics, kan du utforske NORA tokenets livepris!

NORA prisforutsigelse Vil du vite hvor NORA kan være på vei? Vår NORA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NORA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!