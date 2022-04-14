nomnom (NOMNOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i nomnom (NOMNOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

nomnom (NOMNOM) Informasjon nomnom is a hungry hamster on the Solana network. This hamster is SO hungry that any-ting is on the menu! Offisiell nettside: https://www.nomnomsol.com/ Kjøp NOMNOM nå!

nomnom (NOMNOM) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 1.28M
Total forsyning: $ 999.60M
Sirkulerende forsyning: $ 999.60M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.28M
All-time high: $ 0.090125
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00128609

nomnom (NOMNOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak nomnom (NOMNOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning: Det maksimale antallet NOMNOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOMNOM tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

NOMNOM prisforutsigelse
Vil du vite hvor NOMNOM kan være på vei? Vår NOMNOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

