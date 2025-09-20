nomnom (NOMNOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00147204 $ 0.00147204 $ 0.00147204 24 timer lav $ 0.00172427 $ 0.00172427 $ 0.00172427 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00147204$ 0.00147204 $ 0.00147204 24 timer høy $ 0.00172427$ 0.00172427 $ 0.00172427 All Time High $ 0.090125$ 0.090125 $ 0.090125 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -14.49% Prisendring (7D) -17.42% Prisendring (7D) -17.42%

nomnom (NOMNOM) sanntidsprisen er $0.00147426. I løpet av de siste 24 timene har NOMNOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00147204 og et toppnivå på $ 0.00172427, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOMNOM er $ 0.090125, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOMNOM endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -14.49% over 24 timer og -17.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

nomnom (NOMNOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Opplagsforsyning 999.60M 999.60M 999.60M Total forsyning 999,600,457.446255 999,600,457.446255 999,600,457.446255

Nåværende markedsverdi på nomnom er $ 1.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOMNOM er 999.60M, med en total tilgang på 999600457.446255. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.47M.