Nitro (NITRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +5.55% Prisendring (7D) -1.74% Prisendring (7D) -1.74%

Nitro (NITRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NITRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NITRO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NITRO endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +5.55% over 24 timer og -1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nitro (NITRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Opplagsforsyning 420.00B 420.00B 420.00B Total forsyning 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nitro er $ 1.98M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NITRO er 420.00B, med en total tilgang på 420000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.98M.