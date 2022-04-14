Nitro (NITRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nitro (NITRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nitro (NITRO) Informasjon Nitro ($NITRO) is a decentralized meme coin built on the power of community and artificial intelligence. In an era where memes and humor drive cultural trends, Nitro blends the best of both worlds. Unlike traditional meme coins, Nitro is not just another speculative asset; it is a community-driven token where every decision is shaped by the collective will of the holders. Nitro gives power back to the people, allowing the community to directly influence its development and ensure that it remains a fun, dynamic, and sustainable project. Offisiell nettside: https://www.nitrofrogtoken.io/ Teknisk dokument: https://static1.squarespace.com/static/675de88e63cd9a375fdf6fa8/t/6788e67711d6695126bdb79f/1737025143600/Nitro+Whitepaper.pdf Kjøp NITRO nå!

Nitro (NITRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nitro (NITRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Total forsyning: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Sirkulerende forsyning: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Nitro (NITRO) pris

Nitro (NITRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nitro (NITRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NITRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NITRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NITROs tokenomics, kan du utforske NITRO tokenets livepris!

