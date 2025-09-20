Nile (NILE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02197627 $ 0.02197627 $ 0.02197627 24 timer lav $ 0.0242223 $ 0.0242223 $ 0.0242223 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02197627$ 0.02197627 $ 0.02197627 24 timer høy $ 0.0242223$ 0.0242223 $ 0.0242223 All Time High $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Laveste pris $ 0.02197627$ 0.02197627 $ 0.02197627 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -6.89% Prisendring (7D) -49.69% Prisendring (7D) -49.69%

Nile (NILE) sanntidsprisen er $0.02197815. I løpet av de siste 24 timene har NILE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02197627 og et toppnivå på $ 0.0242223, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NILE er $ 2.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.02197627.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NILE endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -6.89% over 24 timer og -49.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nile (NILE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.00K$ 99.00K $ 99.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 333.17K$ 333.17K $ 333.17K Opplagsforsyning 4.50M 4.50M 4.50M Total forsyning 15,158,025.83795223 15,158,025.83795223 15,158,025.83795223

Nåværende markedsverdi på Nile er $ 99.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NILE er 4.50M, med en total tilgang på 15158025.83795223. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 333.17K.