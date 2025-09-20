Dagens Nile livepris er 0.02197815 USD. Spor prisoppdateringer for NILE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NILE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nile livepris er 0.02197815 USD. Spor prisoppdateringer for NILE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NILE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NILE

NILE Prisinformasjon

NILE teknisk dokument

NILE Offisiell nettside

NILE tokenomics

NILE Prisprognose

Nile Logo

Nile Pris (NILE)

Ikke oppført

1 NILE til USD livepris:

$0.02197978
$0.02197978$0.02197978
-7.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nile (NILE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:36:33 (UTC+8)

Nile (NILE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02197627
$ 0.02197627$ 0.02197627
24 timer lav
$ 0.0242223
$ 0.0242223$ 0.0242223
24 timer høy

$ 0.02197627
$ 0.02197627$ 0.02197627

$ 0.0242223
$ 0.0242223$ 0.0242223

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.02197627
$ 0.02197627$ 0.02197627

+0.01%

-6.89%

-49.69%

-49.69%

Nile (NILE) sanntidsprisen er $0.02197815. I løpet av de siste 24 timene har NILE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02197627 og et toppnivå på $ 0.0242223, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NILE er $ 2.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.02197627.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NILE endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -6.89% over 24 timer og -49.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nile (NILE) Markedsinformasjon

$ 99.00K
$ 99.00K$ 99.00K

--
----

$ 333.17K
$ 333.17K$ 333.17K

4.50M
4.50M 4.50M

15,158,025.83795223
15,158,025.83795223 15,158,025.83795223

Nåværende markedsverdi på Nile er $ 99.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NILE er 4.50M, med en total tilgang på 15158025.83795223. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 333.17K.

Nile (NILE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nile til USD ble $ -0.00162852425338921.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nile til USD ble $ -0.0163069433.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nile til USD ble $ -0.0216632426.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nile til USD ble $ -0.5742651517054966.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00162852425338921-6.89%
30 dager$ -0.0163069433-74.19%
60 dager$ -0.0216632426-98.56%
90 dager$ -0.5742651517054966-96.31%

Hva er Nile (NILE)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nile (NILE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Nile Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nile (NILE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nile (NILE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nile.

Sjekk Nileprisprognosen nå!

NILE til lokale valutaer

Nile (NILE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nile (NILE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NILE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nile (NILE)

Hvor mye er Nile (NILE) verdt i dag?
Live NILE prisen i USD er 0.02197815 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NILE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NILE til USD er $ 0.02197815. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nile?
Markedsverdien for NILE er $ 99.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NILE?
Den sirkulerende forsyningen av NILE er 4.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNILE ?
NILE oppnådde en ATH-pris på 2.45 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NILE?
NILE så en ATL-pris på 0.02197627 USD.
Hva er handelsvolumet til NILE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NILE er -- USD.
Vil NILE gå høyere i år?
NILE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NILE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:36:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.