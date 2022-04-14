Nile (NILE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nile (NILE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nile (NILE) Informasjon Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity Offisiell nettside: https://www.nile.build Teknisk dokument: https://docs.thenile.exchange/ Kjøp NILE nå!

Nile (NILE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nile (NILE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 117.43K $ 117.43K $ 117.43K Total forsyning: $ 15.16M $ 15.16M $ 15.16M Sirkulerende forsyning: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 395.20K $ 395.20K $ 395.20K All-time high: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 All-Time Low: $ 0.0195807 $ 0.0195807 $ 0.0195807 Nåværende pris: $ 0.02607171 $ 0.02607171 $ 0.02607171 Lær mer om Nile (NILE) pris

Nile (NILE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nile (NILE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NILE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NILE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NILEs tokenomics, kan du utforske NILE tokenets livepris!

NILE prisforutsigelse Vil du vite hvor NILE kan være på vei? Vår NILE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NILE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!