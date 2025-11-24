NIKY pris i dag

Sanntids NIKY (NIKY) pris i dag er $ 0.00028499, med en 13.94% endring de siste 24 timene. Nåværende NIKY til USD konverteringssats er $ 0.00028499 per NIKY.

NIKY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 287,117, med en sirkulerende forsyning på 999.67M NIKY. I løpet av de siste 24 timene NIKY har den blitt handlet mellom $ 0.0002851(laveste) og $ 0.00033905 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00202952, mens tidenes laveste notering var $ 0.0002851.

Kortsiktig har NIKY beveget seg -2.65% i løpet av den siste timen og -38.44% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

NIKY (NIKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 287.12K$ 287.12K $ 287.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 287.12K$ 287.12K $ 287.12K Opplagsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Total forsyning 999,674,168.106301 999,674,168.106301 999,674,168.106301

Nåværende markedsverdi på NIKY er $ 287.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIKY er 999.67M, med en total tilgang på 999674168.106301. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 287.12K.