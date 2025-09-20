Niftyx Protocol (SHROOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00807932 $ 0.00807932 $ 0.00807932 24 timer lav $ 0.00931436 $ 0.00931436 $ 0.00931436 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00807932$ 0.00807932 $ 0.00807932 24 timer høy $ 0.00931436$ 0.00931436 $ 0.00931436 All Time High $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Laveste pris $ 0.00362545$ 0.00362545 $ 0.00362545 Prisendring (1H) -9.15% Prisendring (1D) -10.77% Prisendring (7D) -16.82% Prisendring (7D) -16.82%

Niftyx Protocol (SHROOM) sanntidsprisen er $0.00811953. I løpet av de siste 24 timene har SHROOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00807932 og et toppnivå på $ 0.00931436, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHROOM er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.00362545.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHROOM endret seg med -9.15% i løpet av den siste timen, -10.77% over 24 timer og -16.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Niftyx Protocol (SHROOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 417.23K$ 417.23K $ 417.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 532.30K$ 532.30K $ 532.30K Opplagsforsyning 51.39M 51.39M 51.39M Total forsyning 65,557,424.10714285 65,557,424.10714285 65,557,424.10714285

Nåværende markedsverdi på Niftyx Protocol er $ 417.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHROOM er 51.39M, med en total tilgang på 65557424.10714285. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 532.30K.