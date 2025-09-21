Niftyx Protocol (SHROOM)-prisforutsigelse (USD)

Få Niftyx Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SHROOM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Niftyx Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Niftyx Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Niftyx Protocol (SHROOM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Niftyx Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007820 i 2025. Niftyx Protocol (SHROOM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Niftyx Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008211 i 2026. Niftyx Protocol (SHROOM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SHROOM for 2027 $ 0.008622 med en 10.25% vekstrate. Niftyx Protocol (SHROOM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SHROOM for 2028 $ 0.009053 med en 15.76% vekstrate. Niftyx Protocol (SHROOM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SHROOM for 2029 $ 0.009506 med en 21.55% vekstrate. Niftyx Protocol (SHROOM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SHROOM for 2030 $ 0.009981 med en 27.63% vekstrate. Niftyx Protocol (SHROOM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Niftyx Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016258. Niftyx Protocol (SHROOM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Niftyx Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026483. År Pris Vekst 2025 $ 0.007820 0.00%

2026 $ 0.008211 5.00%

2027 $ 0.008622 10.25%

2028 $ 0.009053 15.76%

2029 $ 0.009506 21.55%

2030 $ 0.009981 27.63%

2031 $ 0.010480 34.01%

2032 $ 0.011004 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.011554 47.75%

2034 $ 0.012132 55.13%

2035 $ 0.012739 62.89%

2036 $ 0.013375 71.03%

2037 $ 0.014044 79.59%

2038 $ 0.014747 88.56%

2039 $ 0.015484 97.99%

2040 $ 0.016258 107.89% Vis mer Kortsiktig Niftyx Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.007820 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.007821 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.007828 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.007852 0.41% Niftyx Protocol (SHROOM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SHROOM September 21, 2025(I dag) er $0.007820 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Niftyx Protocol (SHROOM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SHROOM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.007821 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Niftyx Protocol (SHROOM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SHROOM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.007828 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Niftyx Protocol (SHROOM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SHROOM $0.007852 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Niftyx Protocol prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 401.86K$ 401.86K $ 401.86K Opplagsforsyning 51.39M 51.39M 51.39M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SHROOM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SHROOM en sirkulerende forsyning på 51.39M og total markedsverdi på $ 401.86K. Se SHROOM livepris

Niftyx Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Niftyx Protocol direktepris, er gjeldende pris for Niftyx Protocol 0.007820USD. Den sirkulerende forsyningen av Niftyx Protocol(SHROOM) er 51.39M SHROOM , som gir den en markedsverdi på $401,863 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -12.38% $ -0.001105 $ 0.009204 $ 0.007522

7 dager -9.05% $ -0.000708 $ 0.009703 $ 0.007604

30 dager -9.40% $ -0.000735 $ 0.009703 $ 0.007604 24-timers ytelse De siste 24 timene har Niftyx Protocol vist en prisbevegelse på $-0.001105 , noe som gjenspeiler en -12.38% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Niftyx Protocol handlet på en topp på $0.009703 og en bunn på $0.007604 . Det så en prisendring på -9.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til SHROOM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Niftyx Protocol opplevd en -9.40% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000735 av dens verdi. Dette indikerer at SHROOM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Niftyx Protocol (SHROOM) prisforutsigelsesmodul? Niftyx Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SHROOM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Niftyx Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SHROOM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Niftyx Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SHROOM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SHROOM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Niftyx Protocol.

Hvorfor er SHROOM-prisforutsigelse viktig?

SHROOM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SHROOM nå? I følge dine forutsigelser vil SHROOM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SHROOM neste måned? I følge Niftyx Protocol (SHROOM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SHROOM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SHROOM koste i 2026? Prisen på 1 Niftyx Protocol (SHROOM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SHROOM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SHROOM i 2027? Niftyx Protocol (SHROOM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SHROOM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SHROOM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Niftyx Protocol (SHROOM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SHROOM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Niftyx Protocol (SHROOM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SHROOM koste i 2030? Prisen på 1 Niftyx Protocol (SHROOM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SHROOM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SHROOM i 2040? Niftyx Protocol (SHROOM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SHROOM innen 2040.