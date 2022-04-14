Niftyx Protocol (SHROOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Niftyx Protocol (SHROOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Niftyx Protocol (SHROOM) Informasjon Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. Offisiell nettside: https://www.niftyx.org/ Kjøp SHROOM nå!

Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Niftyx Protocol (SHROOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 418.16K Total forsyning: $ 65.56M Sirkulerende forsyning: $ 51.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 533.49K All-time high: $ 1.29 All-Time Low: $ 0.00362545 Nåværende pris: $ 0.0081377

Niftyx Protocol (SHROOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Niftyx Protocol (SHROOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHROOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHROOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHROOMs tokenomics, kan du utforske SHROOM tokenets livepris!

