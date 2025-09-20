NFTX (NFTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 37.4 $ 37.4 $ 37.4 24 timer lav $ 38.91 $ 38.91 $ 38.91 24 timer høy 24 timer lav $ 37.4$ 37.4 $ 37.4 24 timer høy $ 38.91$ 38.91 $ 38.91 All Time High $ 499.09$ 499.09 $ 499.09 Laveste pris $ 11.01$ 11.01 $ 11.01 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -3.53% Prisendring (7D) -4.41% Prisendring (7D) -4.41%

NFTX (NFTX) sanntidsprisen er $37.53. I løpet av de siste 24 timene har NFTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 37.4 og et toppnivå på $ 38.91, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTX er $ 499.09, mens den rekordlave prisen er $ 11.01.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTX endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og -4.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFTX (NFTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.76M$ 15.76M $ 15.76M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.38M$ 24.38M $ 24.38M Opplagsforsyning 420.00K 420.00K 420.00K Total forsyning 650,000.0 650,000.0 650,000.0

Nåværende markedsverdi på NFTX er $ 15.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTX er 420.00K, med en total tilgang på 650000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.38M.