Basert på forutsigelsen din, kan NFTX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 37.6 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan NFTX potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 39.4800 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NFTX for 2027 $ 41.454 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NFTX for 2028 $ 43.5267 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NFTX for 2029 $ 45.7030 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NFTX for 2030 $ 47.9881 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på NFTX potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 78.1676.

I 2050 kan prisen på NFTX potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 127.3269.