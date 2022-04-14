NFTify (N1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NFTify (N1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NFTify (N1) Informasjon NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost. Offisiell nettside: https://nftify.network/ Kjøp N1 nå!

NFTify (N1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFTify (N1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.58K $ 59.58K $ 59.58K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 585.24K $ 585.24K $ 585.24K All-time high: $ 0.220832 $ 0.220832 $ 0.220832 All-Time Low: $ 0.00123037 $ 0.00123037 $ 0.00123037 Nåværende pris: $ 0.0029262 $ 0.0029262 $ 0.0029262 Lær mer om NFTify (N1) pris

NFTify (N1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFTify (N1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet N1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange N1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår N1s tokenomics, kan du utforske N1 tokenets livepris!

N1 prisforutsigelse Vil du vite hvor N1 kan være på vei? Vår N1 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se N1 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!